Korona salgını nedeniyle petrol tüketimi azalınca bir çok ülkede üretilen ham petrol elde kaldı.

Ajansların geçtiği haberlere göre, üretilen ama satılamayan petrolün stoklama maliyeti ciddi boyutlara ulaştı.

Bu nedenle kimi üreticiler, ham petrolü isteyenlere bedava vermeye başladı. Hatta, alıcılara, varil başına 7.5 dolardan 40 dolara kadar bedel ödeyenler bile oldu.

Kısa adı OPEC olan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün üretimi azaltarak petrol fiyatlarındaki düşüşü önleme girişimleri sonuç vermedi.

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Ham petrol fiyatlarının düşmesi, önümüzdeki aylarda kaçınılmaz biçimde yaşayacağımız ekonomik krizi en az hasarla atlatmak için önemli bir fırsat yaratabilir.

Her yıl petrol ve doğalgaz ithalatına yaklaşık 42 milyar dolar ödüyoruz.

Her 100 dolarlık ithalatın 20 dolardan fazlası petrol ve doğalgaza gidiyor.

Bedavaya, hatta üste para ödeyerek verilen ham petrolü alıp bir yandan stoklayıp diğer yandan İzmit, İzmir, Mersin, Batman ve Kırıkkale rafinerilerinde işlersek büyük iş başarmış olmaz mıyız?

Stoklama kapasitemiz yeterli değilse acilen kurulacak tesislerle bunu artırmak mümkün değil midir?

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Krizlerin bazen çözümleri de beraberinde getirdiği unutulmamalıdır.

Benden hatırlatması.