Bazı ürün ve hizmetlerdeki KDV, ÖTV muafiyetleri ile bazı kanun ve KHK’lerde değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Vergi yasaları ile bazı Kanun ve KHK’lerde değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi kıymetinin yüzde 70’i gelir vergisinden istisna olacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 100’e kadar artırabilecek ya da sıfıra kadar indirebilecek.

KDV İSİTİSNALARI

Kanunla beraber yenilenebilir ve başka enerji tesisleri KDV’den istisna tutulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların tesliminde de KDV muafiyeti olacak.

Şehirsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa kanalıyla kamulaştırılan taşınmazların gömüye devrinden dolayı kazanç oluşmayacağı ve aynı işlemler ile alakalı teslimlerin KDV’den istisna tutulacağına yönelik yargıların yer almış olduğu Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici maddesinin uygulama süresi, Sultanbeyli Belediyesi ile yapılan devir işlemlerinin tamamlanamamış olması ve konuyla alakalı yargısal süreçlerin devam etmiş olduğu konusu dikkate alınarak 31 aralık 2020’ye kadar uzatılacak.

FİNANSAL İSTİKRAR VE KALKINMA KOMİTESİ KURULACAK

Kanunla, finansal sistemin ekonomik büyümeyi sıhhatli biçimde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için sistemik risklerin yönetilmesi, finansal düzenlemelerde ve uygulamalarda ahengin sağlanması, gerçek sektör ile koordinasyonun artırılması yönünde iş birliğinin tesis edilmesi ve bu kapsamda gereksinim duyulan verilerin merkezi biçimde toplanması için zorunluluk faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak.

Komite, görev alanıyla alakalı kamu kurum ve kuruluşlarından her çeşit veri ve bilgiyi talep edebilecek.

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için “son 120 günlük prim ödeyerek devamlı çalışma” koşulu kaldırılacak, “hizmet akdine tabi” olarak çalışmak kafi olacak. Böylece, 120 gün süresince hizmet akdine tabi olmasına rağmen devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılacak.

Şalgam suyu, Türk besin Kodeksine göre, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV alınmayacak.