19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin sadece siyasi ve askeri bağımsızlığını değil, aynı zamanda ekonomik bağımsızlığını da kazanmak hedefi ile yola çıkmıştı.

Mustafa Kemal temel sorunu daha en başta, çok doğru bir şekilde tespit etmiş; ancak geleneksel yöntemler ile üretim yapabilen, ithalat, dış borç ve yabancı sermayeye dayalı feodal bir tüketim toplumu modeli olan Osmanlı toplumunu dönüştürerek, çağdaşları ile rekabet edebilecek çapta, sınai üretim yapabilen yeni bir toplum modeli yaratma ütopyası ile yola koyulmuştu.

Mustafa Kemal’e göre kazanılacak askeri ve siyasi zaferler ekonomik başarılar ile taçlandırılmadığı müddetçe hiç bir anlam ifade etmeyecek ve sürdürülebilir olmayacaktır.

Onun ütopyası nitelikli insan ve özkaynağa dayalı fenni ve sınai üretim yapabilen bir toplum modeli yaratmaktır.

Çok kişi bilmez, hayran oldukları, çok güçlü ve egemen zannettikleri Osmanlı devleti işgal edilip siyasi ve askeri bağımsızlığını yitirmeden yaklaşık olarak kırk yıl kadar önce, Abdülhamit devri iktidarında ekonomik bağımsızlığını zaten yitirmişti.

Osmanlı, sanayi devrimi ile Avrupa ülkelerinde başlayan sınai üretim ve hızlı kalkınma sürecine uyum sağlayamamış, sonuçta pazarları işgal edilmiş ve yarı sömürge haline düşmüştü. Osmanlı son yüzyılında ekonomik ve askeri acizliği yüzünden tüm dünya tarafından hasta adam olarak tanımlanmakta ve ancak İngiltere yada Almanya gibi dış güçlerin mali, siyasi ve askeri desteği ile ayakta durabilmekteydi.

Sanayi devrimi ile birlikte bu devrimi gerçekleştiren ülkelerde kullanılmaya başlayan buhar gücü ve makinalar vasıtasıyla üretim süreci, maliyetleri çok önemli ölçüde azaltmış, üretim miktarını ise görülmedik ölçüde arttırmıştır. Geleneksel üretim modelinin yaygın olduğu Osmanlı üretim yapısı kısa sürede Avrupa ülkelerinin teknolojisiyle rekabet edemez duruma gelmiş ve bırakın dış pazarlarda rekabet etmeyi iç pazarını bile koruyamaz hale düşmüştü.

1838 yılında imzalanan Balta Limanı Ticaret Anlaşması ile, sanayileşmiş batının ucuz malları için Osmanlı tam bir açık pazar haline getirilmiştir.

Neticede sınai malları üretmeden tüketmek için dış ve iç borçlanma ile kaynak temin edilmek zorunda kalınmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu 1854 yılında yoğun bir şekilde dış borçlanmalara başlamış ve 1874 yılına kadar 15 ayrı dış borçlanma yapmış, sonunca borçlarını ödemekte acze düşmüş ve 1881 yılında iflas ederek alacaklılarına teslim olmuştu.

Hiçbir borç ödemesini yapamayan, morotoryum ilan edip, alacaklılarla masaya oturmak zorunda kalan imparatorluk, 1879’da damga, alkollü içki, balık avı, tuz ve tütünden alınan vergi gelirlerini 10 yıl boyunca, iç borçlar karşılığı olarak alacaklılara bırakmak zorunda kalmıştı. Ancak alacaklı Avrupa devletleri bu anlaşmaya dahil edilmemelerine çok ciddi tepki gösterdi. Bu tepkiler ve yoğun siyasi baskılar üzerine II. Abdülhamid tarafından, 15 Ekim 1881 (28 Muharrem 1299) tarihinde yayınlanan Muharrem Kararnamesi ile damga, alkollü içki, balık avı, tuz, tütün ve ipekten alınan vergilerin tüm geliri iç ve dış borçlara ayrıldı. Bu vergileri toplama ve alacaklılara ödeme görevi de yeni kurulan yabancı alacaklıların yönetimindeki Düyun-u Umumiye İdaresi’ne verildi.

Abdülhamit tarafından yayınlanan Muharrem Kararnamesinden sonra Osmanlı devleti ekonomik bağımsızlığını tam olarak yitirmiş bulunmaktadır. Askeri ve siyasi bağımsızlığını yitirmesi de doğal olarak çok sürmeyecek ve en sonunda başkenti dahil tüm toprakları emperyalist güçlerce işgal edilecektir.

1881’de Abdülhamit’in imzası ile başlayan Düyün-u Umumiye hakimiyeti ancak Lozan anlaşmasına atılan imzalar ile sona erecekitir.

Osmanlının düştüğü acziyeti ve nedenlerini çok iyi tahlil eden Mustafa Kemal Atatürk sadece bir askeri zafer kazanmanın ve siyaseten iktidara gelmenin Türk milletinin sorununu çözmeyeceğini çok iyi biliyordu. Mustafa Kemal’e göre bu sorunu çözmek için toplumun yapısını, ekonomiyi ve üretim biçimini çok köklü bir şekilde değiştirmek gerekiyordu. Geçici ve konjonktürel düzenlemeler ile Türk milleti medeni milletler safında yer alamaz, güçlü ve müreffeh bir toplum haline gelemezdi. Bu hedefe ulaşmak için köklü devrimler yapmak gerekmekteydi.

Kazanılan büyük zaferin hemen sonrasında girişilen devrimler feodal bir tarım toplumundan modern bir sanayi toplumu yaratma hamlesi ve dünya tarihindeki en büyük ve en başarılı toplumsal dönüşüm hareketlerinden birisidir.

Sonuç olarak 19 Mayıs 1919’da çıkılan yolculuğun nihai hedefi, gerekli olan devrimleri yaparak Türk milletini çağdaşı diğer milletler ile rekabet edebilecek bir sanayi toplumuna dönüştürmek ve bu şekilde sürdürülebilir zengin ve güçlü bir toplum modeli yaratmaktı.

19 Mayıs 1919’da Samuna ayak basılması ile başlayıp 1938’de vefatı ile sona eren Mustafa Kemal Atatürk döneminini, kurtuluş savaşını, savaş sonrası atılan adımları, Lozan dahil imzalanan anlaşmaları ve yapılan devrimleri de bu bakış açısı ile incelemek gerekir.

Geçmişi doğru bilmeyen, öğrenmek de istemeyen ve eski düzenden menfaati olan çevreler ne yazık ki çok uzun zamandır bu ülkede iktidardalar, onların uyguladığı politikalar sonucunda ithalat, dış borç ve yabancı sermayeye bağımlı tüketim toplumu modeli yeniden hortlamış bulunmaktadır, umarım sonumuz Osmanlı’nın sonuna benzemez!Unutmayınız tarih ders alınmadıkça tekerrür eder…