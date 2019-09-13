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      Toplum çok önde

      Ahmet Özal -
      12 Eylül sabahı, SONSÖZ gazetesi web sayfasında yayınlanan ‘’Dolar 7,5 TL üstünde olmalı’’ adlı makalemde, merkez bankası Para Politikası Kurulu (...
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      Ekonomide normalleşme mi?

      Murat Özbülbül -
      9 Eylül haftası Türk ekonomisindeki gelişmelerin seyrinin anlaşılabilmesi açısından önemli verilerin beklendiği bir haftaydı. Eylül ayı başında TÜİK tarafından...
      Yazarlar

      Şimdi de Zeynepbank skandalı!

      Nuri Kayış -
      Zeynep isimli genç bir kadın tanıştığı kişilere kendisini bankacı olarak tanıtıyor ve onlardan yüksek kâr vaadiyle para topluyormuş. Şimdiye...
      Yazarlar

      Kençliyü yada Han yağması ve Mustafa Kemal ekonomisi

      Murat Özbülbül -
      Kençliyü yahut da daha çok bilinen adı ile Han yağması Türk Töresinin gereği olarak Türkler tarafından uygulanan, tarihin bilinen en eski ve...
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