Hamdolsun, alınan önlemlerle ekonomideki şanlı canlanma her alanda devam ediyor. Öyle ki enflasyonu eziyoruz, kurarı zapt ediyoruz, faizleri paçasından aşağı çekiyoruz. Hepsi başlı başına tarihin ilk defa yazdığı bir destan konusu.



Ekonomik programlardan ara sıra sapmalar olsa da bu destansı havayı bozamaz, hiç önemli değil. Örneğin, bundan sonra kamu alacaklarında “yapılandırma, öteleme, erteleme, taksitlendirme” yok denildi, ama söylenen yerde kaldı. Şimdi, yapılandırmaya bağlanmış vergiler ödemelerinde iki taksit atlayanlara “arkadaş biraz faiz öde tekrar bu programa geri dön, valla bir şey yapmayacağız” deniliyor. Hem de apar topar. Nedenini açıklayalım:



Bu borç yapılanmasında taksit atlayanlara kolaylık göstermek için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında, Komisyon Başkanı, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan son rakamları ister: Veriler şöyle:

Vergi yapılandırmasında;



Başvuran sayısı: 5 milyon 950 bin 316 mükellef

Yapılandırılan tutar: 70 milyar lira

Bugüne kadar yapılan tahsilat: 8.3 milyar lira

Yapılandırması bozulan: 2 milyon 459 bin 214 mükellef (yüzde 41.32)

SGK prim yapılandırmasında:

Başvuran sayısı: 1 milyon 270 bin 402 kişi

Yapılandırılan tutar: 43.4 milyar lira

Bugüne kadar yapılan tahsilat: 3.2 milyar lira.

Yapılandırması bozulan: 562 bin kişi (yüzde 44.3ü)

Alının size destanların en güzeli. Son iki yılda çıkarılan bu tür yapılandırmaların sayısını bilen kalmazken, işin özünü oluşturan ödemelere bakın, tam bir çıkmaza girmiş. Vergide taksitle ödeyeceğim diyen her beş kişiden dördü, primde her beş kişiden üçü dökülmüş.

Sonuç: 113.7 milyar liralık yapılandırmada 11.5 milyar lira yani yüzde 10’u ödenmiş. Geri kalan 100 milyar lira ne olacak? Yani taksit bozanlara bir verilen şansla bu para ödenecek mi? Şimdiden bu açıkla gelecek yıla giriyoruz.



KURTAR BİZİ VDMK



Diğer destan konusu VDMK, yani varlığa dayalı menkul kıymet satışları. Onda da destan yazıldı. Bazı bankaların batmış kredilerine yönelik çıkarılan fon adeta havada kapışıldı. Ne güzel, yüzde 18 faiz getirisi var. Kim ödeyecek bu faizi, belli değil. Beş yıl sonra sadece ilk uygulamasındaki tutar olan 3.2 milyar liralık anaparayı da kim çıkarıp verecek? O da belli değil.



Şöyle olacak: VDMK satan bankalar bunu konut müteahhitlerine verecek, onlar da inşaatlarını bitirecek, bu inşaat projeleri satılacak, para bankaya geri dönecek, VDMK’lar nakte dönüşecek. Ya dönmezse? Sonuç, gelsin Hazine ve Merkez Bankası, yani vatandaşın parası, sisteme aksın. Neymiş VDMK destanı yazıyoruz.

İşte yukarıda her türlü iyi niyetle başlanmış olsa bile vergi ve prim borçlarının geri ödenmesindeki ağır tablo tüm can sıkıcılığı ile dururken, inşaat ve diğer sektörlerdeki geri dönüşler farklı mı olacak?

HORMONLU BÜYÜME SON

Ağustos ayıdaki kur ataklarını sonucu yılın üçüncü çeyreğindeki büyüme yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.

Biz zamanlar bu büyüme rakamları da destandı. “Yüzde 7’den aşağı gelirse küserim” şımarıklığından tam tersine döndü. Tüketime dayalı hormonlu büyüme dönemi bitti. Vatandaşın alım gücü düşmüş, inşaat durmuş, ithalat gerilemiş. Yıl geneli için tahminler eksi, yani gerileme, daralma, durgunluk ve işsizlik.

Gelecek yıl ne olacak, meçhul. “Bu rakamlar geçicidir” diye destan yazılır, oyalanıp dururuz.

Diğer destan konusu VDMK, yani varlığa dayalı menkul kıymet satışları. Onda da destan yazıldı. Bazı bankaların batmış kredilerine yönelik çıkarılan fon adeta havada kapışıldı. Ne güzel, yüzde 18 faiz getirisi var. Kim ödeyecek bu faizi, belli değil. Beş yıl sonra sadece ilk uygulamasındaki tutar olan 3.2 milyar liralık anaparayı da kim çıkarıp verecek? O da belli değil.

Şöyle olacak: VDMK satan bankalar bunu konut müteahhitlerine verecek, onlar da inşaatlarını bitirecek, bu inşaat projeleri satılacak, para bankaya geri dönecek, VDMK’lar nakte dönüşecek. Ya dönmezse? Sonuç, gelsin Hazine ve Merkez Bankası, yani vatandaşın parası, sisteme aksın. Neymiş VDMK destanı yazıyoruz.

İşte yukarıda her türlü iyi niyetle başlanmış olsa bile vergi ve prim borçlarının geri ödenmesindeki ağır tablo tüm can sıkıcılığı ile dururken, inşaat ve diğer sektörlerdeki geri dönüşler farklı mı olacak?

HORMONLU BÜYÜME SON

Ağustos ayıdaki kur ataklarını sonucu yılın üçüncü çeyreğindeki büyüme yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.

Biz zamanlar bu büyüme rakamları da destandı. “Yüzde 7’den aşağı gelirse küserim” şımarıklığından tam tersine döndü. Tüketime dayalı hormonlu büyüme dönemi bitti. Vatandaşın alım gücü düşmüş, inşaat durmuş, ithalat gerilemiş. Yıl geneli için tahminler eksi, yani gerileme, daralma, durgunluk ve işsizlik.

Gelecek yıl ne olacak, meçhul. “Bu rakamlar geçicidir” diye destan yazılır, oyalanıp dururuz.