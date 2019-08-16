Ekonomi yalan kaldırmaz

İnsanların tamamı ekonomik hayatın içinde yaşarlar ve ekonominin ayrılmaz bir parçasıdırlar. Sokaktaki sıradan vatandaşlar ekonomik konulardaki kanaatlerini çoğunlukla istatistiki rakamlar ile değil etraflarında gözlemledikleri ekonomik olguların oluşturduğu algılar ile belirlerler.

İstatistikler ise vatandaşlardan daha ziyade profesyonel karar vericiler için önemlidir ve onlar tarafından önemsenip, dikkate alınır.

Vatandaş hayat pahalılığını iktidarın açıkladığı enflasyon istatistikleri ile değil pazara markete gittiğinde filesinin kaça dolduğu, eve gelen elektrik, gaz, su faturası yahut da ödediği kira ile değerlendirir.

Vatandaş işsizliği çevresindekilerin kaçının işsiz olduğu ve ne kadar süredir iş aradığı ile değerlendirir.

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Vatandaş büyümeyi gelirindeki ve servetindeki artış ile değerlendirir.

On milyonlarca vatandaşı tek tek her gün yaptığı bu değerlendirmeler ülkedeki ekonominin karnesini oluşturur ve müspet yada menfi götürür iktidarın önüne koyar.

Ekonomik konularda yalan söylemek ve halkı kandırmaya çalışmak beyhude bir uğraşıdır on milyonlarca insanı her gün içinde yaşadıkları ekonomi hakkında kandırmak kısa vadede belki mümkün olsa da orta ve uzun vadede asla mümkün değildir.

Tarihe baktığımızda bir çok iktidarın istatistiki veriler ile oynayarak ekonomiyi olduğundan iyi takdim etmeyi bir marifet saydığını görürüz. En son Arjantin bu metodu kullanmıştı ve sonrasında da IMF tarafından sahtekarlık ile suçlanmıştı. Yunanistan’ın yaşadığı büyük ekonomik çöküş öncesinde yayınladığı ekonomiye ait yanıltıcı istatistiki veriler ile büyük bir skandal yarattığı hala hatırlarımızdadır.

Daha da vahim olan ise vatandaşların gözlemlediği ekonomik durum ile iktidarların ilan ettiği istatistikler arasında bir çelişki ya da uyumsuzluk olduğunu gördüğünde doğal olarak iktidarların açıkladığına değil kendi gözlemlerine inanması, bu inanca göre bir kanaat oluşturması ve böylece iktidara olan güvenin ortadan kalkmasıdır. İktidarlar böyle çelişkili durumlar yarattığı zaman vatandaşın sadece istatistiklere olan güvenini sarsmaz, aynı zamanda ekonomiye ve iktidara olan güvenini de sarsar.

Bayram sonrası bu hafta TÜİK işsizlik ve sanayi üretimine dair iki çok önemli istatistiki veri yayınladı. Açıklanan bu verilere göre

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 21 bin kişi artarak 4 milyon 157 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı 3,1 puanlık artış ile %12,8 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3,4 puanlık artış ile %15,0 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 5,5 puanlık artış ile %23,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 3,2 puanlık artış ile %13,1 olarak gerçekleşti.

TÜİK, Haziran ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini de açıkladı. Sanayi üretiminde düşüş piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Sanayi üretimi, haziran ayında yıllık bazda yüzde 3.9 düşüş gösterdi. Piyasada ağırlıklı beklenti, takvim etkisinden arındırılmış üretimin yıllık bazda yüzde 1 civarında azalacağı yönündeydi diğer yandan arındırılmamış verilerle ise sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 9,6 düşüş gösterdi. Foreks anketinde beklenti yüzde 6,2 düşüş olacağı yönündeydi.

TÜİK her zaman yaptığı gibi bu ay başında Temmuz ayı enflasyon verisini de yayınlamıştı ve bu yayınladığı veriye göre TÜFE aylık bazda yüzde 1,36 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 15.72’den yüzde 16,65 seviyesine çıktı.

Peki vatandaş bu açıklanan veriler ile ikna oldu mu?

Vatandaşa göre enflasyon açıklanandan daha mı az yoksa daha mı fazla?

İşsizlik açıklanan kadar mı yoksa çok daha fazla mı?

Ben sokağa çıkıp vatandaş ile konuştuğumda söylediklerinden iktidarın açıkladığı verilerin hiç kimseye inandırıcı gelmediğini açık ve net olarak görmekteyim.

Bu verilere inanmayan vatandaş doğal olarak iktidarın geleceğe yönelik yaptığı tahminlere de inanmıyor ekonomik kararlar alırken TÜİK istatistiklerini değil kendi bildiğini okuyor ve elbette bu durumda ekonominin yönetimini oldukça zora sokuyor.

Neticede gerçekler acı da olsa gerçektir, gözlerinizi kapatıp gerçekleri görmemeye çalışmanız onları ve etkilerini ortadan kaldırmaz! İstatistik bilimi gerçekleri kolay ve anlaşılabilir hale getirmek için kullanılmalıdır, gerçekleri saptırmaya çalışmak için değil.