“Evet, ekonomide her şey yolunda. Alınan önlemler sonuç veriyor. Zaten bunları değişim, dönüşüm ve dengeleme hedeflerinin doğrultusunda beklentilere, tahminlere uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Bakınız;

İşsizlik: Geçen Kasım ayı itibarıyla işsizlik yüzde 12.3 oranıyla rekor kırmış Tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 14.3 olmuş. Toplamda 15 yaş üstü 3 milyon 981 vatandaşımız işsiz kalmış. Olabilir, insan işsiz kalması dünyanın sonu değil ya? Biraz da çalışmayın, dinlenin, bu günlerin keyfini çıkarın. Bizim de geçmişte işsiz kaldığımız günler olmuştur ama bakın bugün neredeyiz!

Genç nüfustaki artış da 4.3 puan yükselerek yüzde 23.6’ya çıkmış. Hiç merak etmesinler, hepsine işsizlik maaşı bağlayacağız, ayrıca cep telefonu vereceğiz. Yeni işleri bunlarla oynamak olacak. Böylece işsizlik bir gecede bitecek Bütün bunlar CHP’in işi zaten. CHP demek işsizlik demek.

Ayrıca biz kamuya eleman alıyoruz. Sayı, aynı dönem itibarıyla yüzde 20.8 oranında artarak 4.35 milyona varmış. Bunu neden söylemiyorsunuz, konuşmuyorsunuz? Demek ki en az 800 bin kişiyi taşeronların zulmünden kurtarmışsız. Bunu bize oy versinler diye anlatmıyoruz.

İşsiz kardeşlerim, bakın bu yıl 40 milyon turist gelecek. Her işsize 10 turist düşüyor. Alın bunları onarlı gruplar halinde gezdirin, eğlendirin. İşte size güzel bir iş imkanı. Evinizde oturup dizi seyretmeyi bırakın, bu yolla siz de gezin, tatil yapın.

Cari işlemler: Geçen yıl için öngörülenin altında 27.6 milyar dolar geldi. Geçmiş yılları hatırlayın, 40 milyar doların altına inmezdi. Bu arada hata ve noksan olarak 21.3 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para girişi var diyorlar. Bu ülkemize olan güvenin göstergesi. Üzümü ye bağını sorma kardeşim. Sana ne bu para nerden gelmiş, kime ait. Diyelim ki 15 milyarı Katar’dan geldi, ne olmuş yani? Bir de hesap mı vereceğiz sana Bay Kemal!

Sanayi üretimi: yüzde 9.8 gerilemiş. Verdiğimiz ve vereceğimiz teşviklerle inşallah çarklar yeniden dönmeye başlayacak. Öyle dönecek ki bu eksi bitecek, artıya geçecek ve bir bu kadar da büyüyecek. Yani bir yılda yüzde 10’lik bir rakamı başarı tahtasına yazacağız. Bunu görünce sizin de başınız dönecek.

Bu arada bazıları ekonomide büyüme yüzde 6 filan gerileme olacağını dillendiriyorlar. Birileri de zil takıp oynuyor. Bunlarla kafanızı karıştırmayın. Bu masa başı hesaplar tutmayacak. Geçmişteki büyümelere bakın, o zaman nerdeydiniz? Neymiş, ekonomide küçülmüşsüz. Yahu sizden büyük var mı?

Sebze meyve: Deprem, göçmen gibi sebze çadırları kurduk sizleri gıda teröristlerinin elinden kurtardık. Gerekirse Kızılay çadırlarını da bu işe seferber ederiz ama ucuzladı diye saldırmanın anlamı da yok. İki üç kilo yeter, başkalarına da kalsın.

Karne dönemi gibi diyorlar buna. Bizim karnemizi siz dolduruyorsunuz siz, gerisi boş. Esas karneci Bay Kemal ve partisi, gidin dedelerinize sorun. Şu ön tarafta bir dede bayıldı, yardımcı olun lütfen.

Bak fiyatlar nasıl dize geldi. Biraz sabır. Seçimlerden sonra daha iyi organize olacağız. Hele bir de PTT tam anlamıyla devreye girsin, başınızdan aşağıya sebze meyve dökeceğiz. O zaman göreceksiniz enflasyonun başı nasıl ezilmiş. Yanlış anlamayın bunları oy için söylemiyoruz

Merkez Bankası: Gördüğünüz gibi faizleri bir yükseltti tam yükseltti. Sözünün eri. İkna olmam, bu oranlardan geri dönmem, gerekirse daha da artırırım, piyasada bir kuruş bulamazsınız diyor. İşte bağımsızlık bu. Bağımlı Merkez Bankası eski Türkiye’nin işi. Bankaya para makinesi gibi görenler bugün neredeler? Hepsi emekli oldu. Bu seçimlerde de emekli olacaklar var, değil mi bay Kemal?

Kredi faizleri: Bu banka kredi faiz oranlarını düşürmek için büyük gayret içindeyiz. Çok yakında belki yarından da yakın bu oranların makul düzeye ineceğini göreceksiniz. Tıpkı sebze kuyrukları gibi bankaların önünde kredi kuyrukları oluşacak. Siz o zaman göreceksiniz küçülen ekonomiyi.

Eyy IMF duyuyor musun sesimi? Sana muhtaç değiliz. Bu can bu bedende oldukça IMF diye bir şey yok. Bak mi gibi 21 milyar gelebiliyor. Anla mesajı IMF, sen de Bay Kemal!

Döviz kurları: Ne oldu? Ağustos ayında saldırdınız, altı ay geçti hepsi yerinde. Biz dövizi tuttuk mu böyle tutarız. Tıpkı bu son ekonomik verilere rağmen sizin de bizi tuttuğunuz gibi.

Bu ekonomi böyle tıkırında oldukça gelsinler hem doları hem de bizleri yerimizden sıkıysa oynatsınlar”.