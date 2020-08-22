AK Parti Ar-Ge Başkanlığı Corona virüs salgınının yarattığı ekonomik çöküş sonrası krizden çıkış için yapılması gerekenlerle ilgili yaptığı araştırmayı sundu. Erdoğan’a salgından güçlü çıkış yöntemi olarak, ekonomide bir zamanlar Devlet-i Ali tarafından da kullanılan “esham” modeli önerildi.

Erdoğan’ın da devletin faizsiz finansmanı olarak değerlendirilebilecek böyle bir modelle ilgili, çalışın talimatı verdiği bildirildi.

Modelin detaylarına değinmeden önce; Böyle bir modelin bir faydası olsa Devlet-i Ali ekonomik olarak çökmez, 1881 yılında morotoryum ilan edip tüm ekonomik bağımsızlığını yitirmez ve Düyun-u Umumiye idaresine teslim olmazdı diyerek somut bir gerçeği ortaya koyayım.

İşin açığı AKP tayfası çözümleri hep geçmişte ve inançlarında arayan, doğmatik kafa yapısındaki insanlar, bu insanlara Mevlana Celaleddin-i Rumi’ye ait dizeler ile cevap vermek sanırım en iyisi;

“Her gün bir yerden göçmek ne iyi

Her gün bir yere konmak ne güzel

Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş

Dünle beraber gitti cancağızım

Ne kadar söz varsa düne ait

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.”

Bahse konu toplantıda, esham modeli ile ilgili bir sunum da yapılmış. Sunumda, Devlet-i Ali döneminde kullanılan esham sisteminde, devlet vatandaşa “esham” yani pay satabiliyor ve elde ettiği geliri harcamalarını karşılamada kullanıyordu bilgisi paylaşılmış. Sunumda, 3’ü özel sektör biri de devlette olmak üzere 4 başlıkta reform gibi başlıklar önerildi. Özel sektör için, “Girişim sermayesi ve İslami Finans Reformu”, “Yüksek İşbirliği ve Sanayi İşbirliği reformu”, “Vakıf Reformu”, kamu için de, “Esham Sistemi” ile devletin faizsiz borçlanması önerilmiş.

Esham usulü, Devlet-i Ali zamanında görülen bir iç borçlanma şeklidir. Devletin ekonomik yapısında meydana gelen bozulmalar nedeniyle oluşan para ihtiyacını gidermek için 3. Mustafa zamanında çıkarılmış ve 1. Abdülhamit döneminde uygulanmaya başlanmıştı.

Esham kelimesi, pay ve hisse gibi anlamına geliyor. Devlet-i Ali dönemindeki pay ve gelir ortaklığı senetlerini ifade ediyor. Devlet, yatırımlar ve ekonomik ihtiyaçlar için bu senetleri para karşılığında satmaya başlamıştı.

Mukata adı verilen vergi kalemlerine ait yıllık gelirler, sehimler (senet) hâlinde dilimlere ayrılmaktaydı. Bu dilimlerin parçalarına ise muacele denilmekteydi. Muaceleler, peşin para karşılığında isteyen herkese satılabiliyordu.

Satın alınan muacelelerin %5’i veya %10’u miktarındaki harcı hazineye yatıranlar, kendi adına düzenlenen sehimlere sahip olabiliyordu. Bu sehimler, başkalarına satılabiliyor, fakat miras yoluyla devredilemiyordu. Bir sehmin sahibi öldüğü takdirde, sehim Hazineye geçiyordu.

Sunumda sistemle ilgili şu bilgiler dikkat çekti:

– Elde edilen Kâr esham sistemine ödeniyor.

– Eshamın farkı; geri ödeme tarihinin seneti satın alan yatırımcılar değil, borçlanan yani devlet tarafından saptanması.

– Eshamda devlet yıllık gelir paylarının ödemesi şartıyla ana parayı geri ödemek mecburiyetinde değilidir.

Yani işin özü AKP kurmayları bu sistem ile Erdoğan’a gelir payını ödeyeceği, lakin ana parayı canı istediği zaman, canı istediği şekilde ödeyebileceği ya da hiç ödemeyeceği bir finansman yöntemi öneriyor demektir.

Ekonomik zorluklar ortaya çıkınca hep böyle “mucit macit” cin fikirler havada uçuşmaya başlar.

AKP geçmişte yaşıyor, geçmişte yapılan hataları tekrar ediyor ve geçmişteki çözüm yöntemlerine sarılıyor ve geçmişte elde edilen sonuçtan daha başka bir sonuç almayı umut ediyor, elbette bunun rasyonel akıl ve bilimsel yöntem ile herhangi bir ilgisi yok.

Faizsiz bir ekonomi mümkün değildir! Faizin adını ne tür bir hülle ile değiştirirseniz değiştirin para olduğu müddetçe bu parayı borç alıp kullanacak kişilerin faiz ödemesini ve borç verecek kişilerinde faiz almasını engelleyemezsiniz.

İslami ekonomi diye bir ekonomi yoktur, ekonomi bir bilimdir ve çerçevesini bilimin kuralları çizer her kim ki dini ya da ideolojik bir çerçeve ile ekonomiyi tanımlamaya kalkarsa başarısız olmaya mahkumdur.

SSCB ve Çin deneyiminde komünist rejim bunu yapmayı, ekonominin kurallarını ideolojik olarak belirlemeyi denedi olmadı, sistem çöktü gitti. Şimdi de siyasal İslamcılar ekonominin kurallarını inançları ile belirlemeye çalışıyorlar, elbette buda olmayacak bir iştir, geçmişte olmamıştır, bugünde ve gelecekte de olmayacaktır.

AKP yönetimi böyle “avara kasnak” işler ile çok kıymetli vakti zayi edeceğine rasyonel aklın ve bilimin rehberliğinde mantıklı ve uygulanabilir çözümlere odaklanmazsa çöken ekonomiyi toparlaması asla mümkün olmayacaktır.