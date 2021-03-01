Ekonomi 2020 yılında yüzde 1.8 büyüdü

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2020 yılında yüzde 1.8 büyüdü.Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16.8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon liraya yükseldi.

TÜİK verilerine göre, 2020 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 60 bin 537 lira ya da 8 bin 599 dolar olarak hesaplandı.

GSYH’yi oluşturan faaliyetler içinde, yıllık bazda toplam katma değer;

– finans ve sigorta faaliyetlerinde yüzde 21.4,

– bilgi ve iletişim faaliyetlerinde yüzde 13.7,

– tarım sektöründe yüzde 4.8,

– kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinde yüzde 2.8,

– gayrimenkul faaliyetlerinde yüzde 2.6,

– diğer hizmet faaliyetlerinde yüzde 2.5,

– sanayide yüzde 2.0 artarken,

– mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetlerinde yüzde 5.2,

– hizmetlerde yüzde 4.3,

– inşaat sektörüde yüzde 3.5 düştü.

TÜİK verilerine göre, GSYH dördüncü çeyrek ilk tahminine göre; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 1.7 arttı.

Üretim yöntemiyle GSY tahmini, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26.2 artarak 1 trilyon 524 milyar 788 milyon liraya yükseldi.

GSYH’nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla 191 milyar 633 milyon olarak gerçekleşti.

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2020 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 3.2 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 56.4 oldu.

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 8.2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 6.6, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 10.3 arttı.

2020 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ithalatı yüzde 7.4 arttı, ihracatı ise yüzde 15.4 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak aynı kalırken ithalatı ise yüzde 2.5 arttı.

İşgücü ödemeleri 2020 yılında yüzde 9.6 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 20.2 arttı. İşgücü ödemeleri, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12.2, net işletme artığı/karma gelir yüzde 32 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl yüzde 34.8 iken bu oran 2020 yılında yüzde 33 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 47.5’ten yüzde 49.4’e yükseldi.