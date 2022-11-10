EKMEK FİYATI 7,5 TL OLMAYACAK

- Reklam -

Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Aralık 2022’de meslekle hiçbir alakası olmayan, 30 tane üyesi olan bir kişinin yaptığı açıklamada, 3 gündür kamuoyunda gündeme çıkarak ekmeğin 7.5 lira olacağı ve vatandaşımızın 733 adet ekmek alacağını ifade ediyorlar. Aralık ayında Ekmeğin 7.5 lira olma imkanı yok. 5 TL’nin üstüne çıkmayacak. Vatandaşımız bu asgari ücretle yine en az 1100 adet ekmek almış olacak”dedi.

ALİ BARAN FAYIK

Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil

İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarının artacağına yönelik idaalara karşı ve ‘ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir’ diyen Ekmek Üreticeleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ ın söylemine basın toplantısıyla cevap verdi.

Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Türk milletinin yılda 81 kilogram ekmek tüketiyor. Yani günde ortalama 224 gram ekmek tüketiliyor. Bu da normal olan ekmek tüketimidir. Kadınlar günde 200 grama, Erkekler 250 grama kadar tüketebilir. Türkiye’de bugün 96 milyon adet ekmek tüketiliyor, 101 milyon adet ekmek üretiliyor. Yaklaşık 4 milyon 900 bin adet ekmek de maalesef israf ediliyor”dedi.

EKMEK VİTAMİN KAYNAĞIDIR

Balcı, “Ekmeğin ülkemiz ve dünya için vazgeçilmez bir nimettir. Ekmek içinde B1 B3, B6 vitaminlerini bulundurur. Bunun yanında magnezyum, çinko, demir, selenyum gibi elementlerini de barındırır” ifadelerini kullandı.

EKMEK 7.5 TL OLMAYACAK

Ekmek fiyatının Aralık ayı içinde 7.5 lira olacağı iddiasını kesin bir dille yalanlayan Balcı” Bu açıklama gerçek dışıdır. Kişilerin fiyat talep etme yetkisi yoktur. Dolayısıyla ekmek gibi hassas konuda açıklama yapılacaksa fırıncı esnafını temsil eden mesleki federasyon olarak fırıncılar federasyonunun, ülke genelinde bir açıklama yapılacaksa TOBB’un, ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöke’nin yapacağı açıklamalar dikkate alınmalı. Bunun dışındaki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır”diye konuştu.

EKMEK FİYATI EN MAKUL

SEVİYEDEOLACAK

Yanlış değerlendirmeler yaparak halkı tedirgin etmemek gerektiğini söyleyen Balcı ” 2022 de şubatta ekmek 7 lira olacak, Mart, Nisanda en az 10 lira olacak ifadeleri yer almıştı ama bu gerçekleşmedi.

Esnafımızın doğalgaz elektrik akaryakıt kira gibi büyük giderleri var. Bu giderler karşısında esnafımızın da mağdur olmaması için en makul seviyede rakamlarla bugüne kadar gelindi”dedi.

Aralık 2022’de meslekle hiçbir alakası olmayan, 30 tane üyesi olan kişinin yaptığı açıklamada, 3 gündür kamuoyunda gündeme çıkarak ekmeğin 7.5 lira olacağı dolayısıyla vatandaşımızın 733 adet ekmek alacağını ifade ediyorlar.

Aralık ayında Ekmeğin 7.5 lira olma imkanı yok. 5 TL’nin üstüne çıkmayacak. Vatandaşımız bu asgari ücretle yine en az 1100 adet ekmek almış olacak. 2023 Ocak ayında da Ekmeğin 5 lira olacağını düşündüğünü ifade eden Balcı “Gönül ister ki hiç fiyat artışı olmasın. Ama fiyatları en makul seviyede tuttuğumuzu ve tutacağımızı ifade etmek istiyorum.” dedi.