Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekmekte yapılan israfın önüne geçilemiyor. Türkiye’de ekmek israfının en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi.

Ülkemizin nüfusunu ele aldığımızda çöpe atılan ekmek, yaklaşık 2 milyon insanın 1 yıllık gıda ihtiyacını karşılamaya yetecek sayıya ulaşıyor. Düşük nüfuslu bir ülke düşünecek olursak israf edilen ekmek 2 milyon nüfusa sahip bir ülkenin 1 yıllık ekmek ihtiyacını karşılayacak düzeyde.

Ekmeklerin israf edilmesinde bazı önemli faktörler başrolde oynuyor. Bazı Afrika ülkelerinde insanlar açlıktan ölürken Dünya’da ve Türkiye’de özellikle kentlerde ekmekler israf ediliyor. Bu israfın çeşitli nedenleri var işte o nedenler:

1- İhtiyaçtan fazla olan fırınlar fazla ekmek üretimi yapıyor.

2- Fırınlar teknik yönden yetersiz olduğu için daha geç bayatlayan nitelikli ekmekler pişirilmiyor.

3- Fırın işçilerinin eğitimsiz oluşu.

4- Ekmeğin içine bayatlamasını önleyecek ya da geciktirecek koruyucular koyulmuyor.

5- Tek tip ekmek üretiliyor. Fiyatın yükselmemesi, işçilikten tasarruf gibi nedenlerle ekmeğin gramajı yüksek tutuluyor. Az nüfuslu aileler tamamını tüketemeyince kalan kısım çöpe atılıyor. Tek tip ekmek üretimi ihtiyaç fazlasından daha çok almamıza bundan dolayı da israfa yol açıyor.

Normal ekmek boyutlarının yanında Miniroll Ekmek adı verilen ekmeklerin boyutlarında fırınlarda ekmek üreterek ekmekte yapılan israfı bir ölçüde engelleyebiliriz.



