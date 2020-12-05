Ekmek almaya maskesiz giden genç, polise yakalandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında İktidara salgın ile ilgili eleştirilerde bulununarak "Aylarca, vaka sayılarını saklayıp, sadece hasta sayılarını açıklayarak, herkesi kandırabileceklerini sandılar. O da olmadı. Sadece kendilerini kandırdılar." dedi.