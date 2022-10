Ekmeğimizi bölüşmeye devam edeceğiz

- Reklam -

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sosyal medya hesabı Facebook sayfası üzerinden yaptığı canlı yayın ile vatandaşlara seslendi.

Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, ASKİ’nin fahiş su faturaları nedeniyle yüzde 50 indirime gidilmesi kararından sonra sosyal yardımlarla tarımsal destekleri kaldırdıklarını açıkladığını hatırlattı. Başkan Oğuz, “Belediye olarak bizim ne kadar ekonomik gücümüz varsa, maddi imkânlarımız ne kadarsa, şunu tüm kalbimle söylüyorum ki ekmeğimizi vatandaşlarımızla bölüşmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Hiçbir şeyi mazeret göstermeyeceğiz. Çünkü bizim vatandaşlarımızla, Kahramankazan halkı ile kader birliğimiz var. Elimizdeki her kuruş vatandaşlarımızındır” dedi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sosyal medya hesabı üzerinden ‘Değerli kardeşlerim’ diyerek vatandaşlara seslenirken sözlerine şöyle başladı: “Geçtiğimiz hafta malumunuz Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ASKİ’nin bu fahiş su faturaları nedeniyle AK Parti ve MHP’nin ortak kararı ile yüzde 50 indirim kararı alındı. Bunun üzerine de Sayın Mansur Yavaş dedi ki; ‘Bu yardımlar bizim sırtımıza bir külfet getirecek. Dolayısıyla sosyal yardımları ve arkasından tarımsal destekleri kaldırdık’ diyerek bunu kamuoyu ile paylaştı. Bunun üzerine Ak Parti İl Bakanı Hakan Han Özcan tüm Ak Parti’li belediyelere bir çağrıda bulunarak dedi ki; ‘Bu yardımları siz üstlenin, siz yapın’ dedi. Biz de dedik ki; ‘Vatandaşımızla ilgili faydalı olabileceğimiz ne varsa taşın altına elimizi koyarız’ dedik. Zaten 2019’da Ankara Büyükşehir Belediyesi fide desteği vermediğinde hatırlayın lütfen, ilk burada ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi fide vermese de biz vereceğiz’ dedik.”

‘BÜYÜKŞEHİR’DEN YARDIM LİSTELERİNİ İSTEDİK’

Başkan Oğuz, Halk Ekmek konusunda da hatırlanacağı gibi aynısını yaşadıklarını belirtirken sözlerine şöyle devam etti: “Halk Ekmek konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ‘ekmek sayısını artır’ dedik, artırmayınca bu konuda yine ilk adımı atan Kahramankazan Belediyesi oldu. Biz bu destekleri vereceğimizi söyledik, ama bunu düzgün bir şekilde yapmak önemliydi. Hemen listeleri Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden istedik. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kömür yardımları, et yardımları vs. Yani hangi konuda destek veriyorlarsa bu listeleri bize gönderin’ dedik resmi olarak. Listeler bize ulaştı, arkadaşlarımız gelen listeleri paylaştılar. Biz de onları arkadaşlarımızla değerlendirdik, işin doğrusu sizlere açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Çünkü Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara mesaj attığı için bu konuda sağ olsunlar çözümün adresini vatandaşlara gösterme konusunda bir adım atmış oldular.

‘DEVASA BÜTÇESİ OLAN ABB, SOSYAL DESTEK ALAN VATANDAŞI YARI YOLDA BIRAKABİLİR’

Ankara Büyükşehir Belediyesi o devasa bütçesine rağmen sosyal yardım alan, tarımsal destek alan vatandaşları yarı yolda bırakabilir. Ama mütevazi bir bütçeye sahip olan ilçe belediyeleri Allah’ın izniyle vatandaşları hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz. Şimdi sosyal desteklerle ilgili şunu söyleyeyim. Bu açıklamalar oldu, ‘Vay Ak Parti’li belediyeler bugüne kadar niye vermiyordunuz da, Mansur Bey vermiyoruz’ deyince mi şimdi aklınıza geldi’. Hayır efendim şimdi aklımıza gelmedi. Bakın bazı sayılar hazırladım size. Bunları duyurmayı vakti gelince çeşitli platformlarda dile getireceğim ama şu ana kadar açtığımız sosyal destek merkezimizden 3 bin 200 vatandaşımız yararlandı. Yani Mansur Bey’le alakası yok bu desteklerin. Sosyal destek merkezimize gelemeyen 300 vatandaşımıza da götürüp bu destekleri düzenli olarak evlerinde kendilerine ulaştırıyoruz.”

‘ÇOCUKLARIMIZIN KIRTASİYE VE KIYAFET İHTİYAÇLARINI KARŞILADIK’

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan’da bu sene okula başlayan tüm çocuklara kırtasiye yardımında bulunduklarını belirtirken, “Sadece bu sene mi bulunduk? Hayır. 4 yıldır bulunuyoruz. Bu sene dördüncü senemiz. Onun dışında ortaokulda, lisede, hangi sınıfta olursa olsun kıyafet, kırtasiye konusunda ihtiyacı olan bin 200 çocuğumuza destek olduk.

KAHEK SAYESİNDE 630 ÖĞRENCİYE BURS VERİYORUZ

2006-2007 senesinde üniversite öğrencilerinin belediye bütçesinden burs alabildiklerini anımsatan Başkan oğuz, “Ama yargı kararı, CHP’nin şikayeti neticesinde belediye bütçelerinden burs verilemiyordu. Biz ne yaptık? Göreve gelir gelmez bunu kurumsallaştırma adına KAHEK diye Kahramankazan Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği kurduk. Hamdolsun ilk sene 150, ikinci sene 300, sonra 400, bu sene 630 öğrenciye burs veriyoruz. Her ay, 4 senedir yaptığımız gibi bu çocuklarımıza burs vereceğiz” dedi.

‘GEÇEN YIL 700 AİLEYE 550 TON KÖMÜR DAĞITTIK’

Geçen sene yine sert bir kış geçtiğini hatırlatan Başkan Oğuz, “Kış döneminde vatandaşlarımıza kömür dağıttık. ‘Büyükşehir Belediyesi kömür desteği vermeyeceğim dedi ya’. Geçen sene vatandaşlarımıza verdiğimiz desteği açıklayayım. Yıllardır da veriyoruz zaten. Kahramankazan Belediyesi olarak geçtiğimiz sene 550 ton kömür dağıtmışız, 700 ailemiz yararlanmış. Kömür yardımı için Büyükşehir Belediyesi’ne başvuran ailelerin isim listesi var önümde. Bakın bu listelerde de bir sıkıntı var. Büyükşehir Belediyesi yetkililerine sesleniyorum. Yanlış bir değerlendirme yapmışlar. Çünkü benim bildiğim, tanıdığım Kahramankazan’da, sonuçta burası 58 bin nüfuslu bir ilçe. Herkes birbirini tanır. Ekonomik durumu, mali durumu iyi olan vatandaşlarımız var bu listenin içerisinde. Yani her belediye bu yardımları sosyal yardım yönetmeliğine göre vermek zorundadır. Kaymakamlık da kömür ve nakdi desteğini vatandaşlarımıza verir.

O vakıf toplantısında bunun bir kriteri vardır. Sosyal yardım yönetmeliğine uyuyorsa o ailenin şartları, yardımlar o zaman verilir” dedi.

‘15 BİN LİRA GELİRİ OLAN VATANDAŞA KÖMÜR DESTEĞİ YAZMIŞLAR’

Kahramankazan’daki vatandaşların ekonomik durumlarını bildiklerini kaydeden Serhat Oğuz, “Sonuçta bu ilçede yaşıyoruz. Maalesef burada bazı yanlış belirlemeler var değerli kardeşlerim. Biz yardımlarımızı belirlerken vatandaşlarımızın hane gelirine kadar inceliyoruz. Mülkiyet, gayrimenkul durumlarına bakıyoruz ve hanedeki gelir kişi başına ne kadarsa. 20 bin lira aylık geliri olan bir aileye sosyal destek verilebilir mi? Büyükşehir bana gösterdiği listede var. Aylık geliri 15 bin lira olan adama kömür desteği yazmışlar. Üzerine kayıtlı dönümlerce arazisi olan insanlara kömür desteği yazmışlar. Bana gönderilen Büyükşehir’in listesinde 358 kişiye kömür desteği var. Bizdeki listeyle Büyükşehir’den gelen listeyi karşılaştıracağız. Mükerrer yardımlar yapılmayacak artık. Fakat şartları tutan bütün vatandaşlarımız da bu destekten yararlanacaklar” dedi.

‘KESİLEN ET DESTEĞİNİ BİZ VERİRİZ DEDİK’, VERMİŞİZ ZATEN

Mansur Yavaş’ın et desteğini de kestiğini açıkladığını belirten Başkan Oğuz, “Biz de dedik ki; ‘biz veririz’. Bakın vermişiz zaten. 2022 yılında Kahramankazan Belediyesi olarak 15 ton et dağıtmışız. Kahramankazan’da. Aylık 1,5 ton et dağıtmışız. Toplam 3 bin 22 aileye ulaşmışız. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin envanterinde kayıtlı kişi sayısı var burada. Burada da enteresan bir şey var. Mali durumu iyi olan, bizzat tanıdığımız, bildiğimiz karı-koca çalışan aileler var burada. İkisi de kamu kurumunda çalışıyor, bakıyorsunuz burada et desteği var. Bunları biz büyükşehir belediyesine ulaştıracağız. Bu konuda bir dosya hazırlıyorum şimdi. Bakın Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği sayı 3 bin 551. Arkadaşlarım bunlarla ilgili değerlendirmesini yapıyorlar. Burada da et desteğine ihtiyacı olan kardeşlerim müsterih olsunlar. Şartları tutan bu vatandaşlarımızın tamamına et desteği verilecek. Şartları tutmayan, aylık 20 bin lira, 30 bin lira geliri olan var. Karı-koca çalışıyorlar. Üzerlerine kayıtlı arabalar, tarlalar, arsalar çıkıyor. Büyükşehir bu konuda yanlış bir iş yaptıysa, biz o yanlışı sürdürmeyeceğiz. Çünkü bu kul hakkına girer” dedi.

RAMAZANDA VERESİYE DEFTERLERİNİ KAPATTIK, AMA REKLAM YAPMIYORUZ



Ramazanda veresiye defterlerini kapattıklarını da hatırlatan Serhat Oğuz, “Göstermelik değil, geldiğimizden beri veresiye defterlerini kapatıyoruz, ama biz reklam yapmıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun, Ramazan ayı geldiğinde yine veresiye defterlerini kapatacağız. Bakın 2022 yılında 71 tane vatandaşımızın ev eşyasını biz aldık. Türkiye’nin dört bir yanından Kahramankazan’a kardeşlerimiz geliyor. İş bulamıyorlar, ev eşyası alamıyorlar. Biz o vatandaşlarımıza destek oluyoruz. 85 aileye medikal desteğinde bulunmuşuz. Bu yıl Ocak ayından itibaren dünyaya gelen bebeklerimize ‘hoş geldin bebek’ servisleri yapıyoruz. Ekiplerimiz şu an Temmuz ayında doğan bebeklerimizi giydiriyor. Niye iki ay geriden geliyoruz? Çocukların kırkı çıksın diye. Sonra Ağustos, yılsonuna kadar öyle gidecek” dedi.

‘SOSYAL YARDIMLARI YEREL YÖNETİMLER TARİHİNE YAZAN BİZİM SİYASİ GELENEĞİMİZ’

Sosyal yardımlar konusunda bunları söylemesinin nedenini de açıklayan Başkan Oğuz, açıklamasına şöyle devam etti: “Mansur bey bu yardımları vermekten vazgeçti de, aklımıza sosyal yardımlar vermek geldi. Hayır. Sosyal yardımları yerel yönetimler tarihine yazan bizim siyasi geleneğimizdir. 94 yılında biz bunu yerel yönetimler tarihine yazmışız. İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanımız, Ankara’da Sayın Melih Gökçek’tir bu konunun önderleri. Bu konuda kimsenin hakkını yemeyelim. Bakın 900 çocuğumuza kurban ve ramazan bayramı olmak üzere iki bayramdır kıyafet yardım veriyoruz. 620 çocuğumuzun kıyafetlerini aldık, sünnet ettirdik. Sosyal destek dendiğinde bunları da hatırlatmak zorunda kalıyoruz. Pandemi döneminde bize müracaat eden bütün esnafımıza nakdi destek yardımı yaptık. Ankara’da bunu ilk yapan belediye Kahramankazan belediyesi oldu. Şu ana kadar 500 aileye temizlik desteğinde bulunduk.

TARIMSAL DESTEK

Tarımsal destek konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi arpa ve buğday veriyor. Mansur beyle mi başladı arpa, buğday, nohut, silajlık mısır desteği? Hayır. Tarımsal destekler Melih Gökçek, Mustafa Tuna zamanında veriliyordu zaten. Ama ne yazık ki bu destekleri Sayın Mansur Yavaş kendi elleriyle bitirmiş oldu. Biz buradayız. Ak Parti’li belediyeler olarak elimizden gelen desteği vereceğiz vatandaşlarımıza. Ankara Büyükşehir Belediyesi geçen sene ilçemizden 215 başvuru almış. Kaç kişiye arpa-buğday desteği vermiş. Geçen sene 175. Bu sene toplam 595 kişinin müracaatını almış. Yalnız kaç tanesine vereceği belli değil. Anlayacağınız işin içinden çıkamamışlar. Bize gönderilen liste, bir kafa karışıklığının ifadesi. Kendilerine gelen herkesi listeye ilave etmişler. Geçen sene 175 kişiyi listeye almışlar, busene 595 kişinin listesini göndermişler bana. Kafaları karışık, ne yaptıklarının farkında değiller. Zaten bu sene 3 defa müracaat aldılar çiftçiden. Aldılar, bozdular, aldılar bozdular.

‘İMDATLARINA ASKİ SU İNDİRİMİ YETİŞTİ’

En son imdatlarına bizim ASKİ su indirimi yetişti. Ne keramettir indirimmiş ki, yapamadıkları her işi sırtlarından hemen atıverdiler. Neyse sağlık olsun, biz çiftçimize arpada tarım 92, buğdayda ise Tosunbey marka buğday tohumu desteği vereceğiz. Yine Tarım Bakanlığımız çiftçilerimize yüzde 75 destekli buğday hibesinde bulunacak. Aynı zamanda Kahramankazan Belediyesi olarak biz de onların dağıtacağı hibenin iki katını dağıtacağız. Arpada da yine müracaat eden kardeşlerimize Allah nasip ederse destek vereceğiz. Tam 8 aydır çiftçiyi oyalayan bir Büyükşehir Belediyesi var. 8 ayda şu organizasyonu yapamadılar. Biz en geç Pazar gününe kadar bu organizasyonu bitirmiş olacağız. Güzel bir dağıtım programı ile bu hibelerimizi çiftçilerimize ulaştıracağız. Bütün destekler konusunda sizlerden istediğimiz tek bir şey vardır. Bir duadır, başka bir şey değil. Allah’ın izniyle Kahramankazan Belediyesi önünde bir dilim ekmeği varsa, o bir dilim ekmeği vatandaşları ile paylaşmaya her zaman hazırdır. Belediye olarak bizim ne kadar ekonomik gücümüz varsa, maddi imkanlarımız ne kadarsa, şunu tüm kalbimle söylüyorum ki ekmeğimizi vatandaşlarımızla bölüşmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Hiçbir şeyi mazeret göstermeyeceğiz”