Ekin Uzunlar, Başakşehir’de sahne aldı

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Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar, kültür sanat sezonu etkinlikleri kapsamında Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonu etkinlikleri kapsamında, Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar’ı ilçe sakinleriyle bir araya getirdi.

Yoğun katılımın olduğu konserde ahyranları Ekin Uzunlar’ın seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. “Hüznün Gemileri” , “Rüzgâr”, “Son Bir Kez” gibi dillerden düşmeyen şarkılarını söyleyen sevilen sanatçı, Karadeniz ezgileri ile müzikseverlerle buluştu.

Uzunlar, Başakşehir’de olmaktan ve şarkılarını sevenleriyle birlikte söylemekten mutlu olduğunu dile getirdi.