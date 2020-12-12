Ana Sayfa Güncel Haberler Ek havadan fotoğraflar // Küçükçekmece’de TIR metrobüs bariyerlerine çarptı; D-100 kapandı
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Bağcılar Belediyesi üniversite mezunu işsizlere iş imkanı sundu
İSTANBUL, (DHA) - Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, düzenlediği son programda üniversite mezunlarının iş bulmasına aracılık etti. Yapılan görüşmeyle aranılan özelliklere uyan gençler, özel bir...
Pandemi dönemi portakal reçeline ilgi arttı
Gülşah ÖZGEN- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- GÜNEY Adana Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte haftada ürettikleri 400 kilo doğal portakal reçelini, çok sayıda...
Mersin’de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı
Adnan AÇIKGÖZ-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Sessizliği bürünen alanlarda sadece kediler ve güvercinler görüldü. Dün saat 21.00'de...
Sultanbeyli’de “Şefkat Eli” projesinde 1800 eve ulaşıldı
İlkay DİKİCİ –Murat KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) SULTANBEYLİ Kaymakamlığı tarafından Darülaceze Vakfı'nın destekleriyle yürütülen Şefkat Eli projesinde Sultanbeyli'de yaşayan 65 yaş üstü, engelli, kimsesi olmayan veya ihtiyaçlarını...