(Ek hava fotoğrafları) Koronavirüs kısıtlamasının ardından sahillerde yoğunluk oluştu

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - DOĞU ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, terörle mücadelede hedefleri 'nokta atışı' ile etkisiz hale getiren polislerin yürüttüğü operasyonlarda havadaki gözleri olan insansız hava araçları...