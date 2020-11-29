Ana Sayfa Güncel Haberler (Ek hava fotoğrafları) Koronavirüs kısıtlamasının ardından sahillerde yoğunluk oluştu
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Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - DOĞU ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, terörle mücadelede hedefleri 'nokta atışı' ile etkisiz hale getiren polislerin yürüttüğü operasyonlarda havadaki gözleri olan insansız hava araçları...
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