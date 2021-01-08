(Ek hava fotoğrafları) – Haramidere’de TIR bariyerlere çarptı; trafik oluştu

Yasin DALKILIÇ- Melih KAMIŞ- Gürkan YILMAZ/KAYSERİ-KASTAMONU, (DHA)- YEMEK eleştirmeni Vedat Milor'un sosyal medya hesabından düzenlediği 'pastırma' anketi, Kayseri ve Kastamonulu üreticileri bir kez daha karşı...