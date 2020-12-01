(Ek hava fotoğrafları)- Darülaceze’de “kapalı” 9 ay

Covid 19 pandemisine dair verilerin iktidar tarafından gizlendiği uzun zamandır söylenmekteydi. Dünya tıp literatürüne vaka / hasta ayrımını bile kazandırdık, umarım bu eşsiz katkısından dolayı bilim dünyası Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya teşekkür etmeyi unutmaz, belki madalya bile verir...