(EK FOTOĞRAFLI) Yunanistan’da 6.3 büyüklüğünde deprem

Yunanistan, (DHA)- Yunanistan’ın Larisa bölgesinde saat 13.16 sularında 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından Yunan Devlet Bakanı Theodoros Livanios, Altyapı Genel Sekreteri Georgios Karagiannis ve Genelkurmay Başkanı Floros depremde hasar gören yerleri ziyaret etti.

Yunanistan’ın Teselya (Thessalia) bölgesinde Yenişehir (Larissa) kent merkezinin 24 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 13.16’da yerin 7,8 kilometre derinliğinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yunan Devlet Bakanı Theodoros Livanios, Altyapı Genel Sekreteri Georgios Karagiannis ve Genelkurmay Başkanı Floros depremde hasar gören yerleri ziyaret etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (EMAK) insansız hava aracı ekibi, herhangi bir heyelan ve bina çökmesini haritalamak için bölgede çalışmalar yürütüyor. Depremin, Selanik, Katerini, Kardiça, Trikala, Volos, Lamia ve başkent Atina’da da hissedildiği belirtildi. Sarsıntının ardından Larisa bölgesindeki halk panik halde sokağa döküldü. Depremde can kaybı ve yaralının olmadığına ilişkin henüz net bir açıklamada bulunulmadı.

KİLİSE, OKUL VE BİNALAR YIKILDI

Deprem nedeniyle Elassona’nın kentindeki Mesohori köyünde yaşlı bir kişi için kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlandığı ifade edildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (EMAK) yetkilileri, bölgede çok sayıda bina, okul ve kilisenin yıkıldığını açıklayarak, ” Hasar tespiti için çalışmaları başlatıldı” ifadelerine yer verildi. Tirnavos bölgesi Damasi köyünde ise bir okula da maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

ARÇI SARTISINTILAR KORKUTTU

Depremin etkisiyle Larisa’daki bazı mağazalarda maddi hasar meydana geldiği ifade edildi. İlk depremin ardından, 4,9 büyüklüğüne kadar ulaşan artçı depremlerin de meydana geldiği ifade edildi. Artçı sarsıntılardan korkan kent sakinleri uzun bir süre dışarıda bekledi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin şiddetinin 6.3 olduğunu duyurdu.

DEPREMDEN KAÇIŞ KAMERADA

Öte yandan, Larisa bölgesindeki bir oteldeki resepsiyon görevlisinin depremden kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yunanistan’ın Teselya (Thessalia) bölgesinde Yenişehir (Larissa) kent merkezinin 24 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 12.16’da yerin 7,8 kilometre derinliğinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.