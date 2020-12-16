ek fotoğraflarla//İstanbul’da Yeditepe Huzur Denetimi

Ersan SAN – Murat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) – İSTANBUL’da, 39 ilçede ‘Yeditepe Huzur Denetimi’ gerçekleştirildi. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verirken, narkotik köpekleri de araçlarda uyuşturucu araması yaptı. İstanbul’da, 39 ilçede aynı zamanda ‘Yeditepe Huzur Denetimi 2020/26’ denetimi gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri yerde denetim yaparken polis helikopteri de ekiplere havadan destek verdi. Denetim Noktalarından biri de Taksim Meydanı’ydı. Taksim Meydanı’nda araçlar tek tek durdurularak arandı. Araçta bulunanlara ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. ‘Alex’ adlı narkotik köpeği de durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

Kadıköy’de yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polisleri ve yunus polisleri katıldı. Polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araçta bulunanlara ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

