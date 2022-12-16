(EK FOTOĞRAFLARLA) Global Espor Oyunları’nda final heyecanı başlıyor

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Gül KABA-Erdi DEMİR/İSTANBUL, (DHA) – Spor İstanbul’un ev sahipliğinde Türkiye Espor Federasyonu ve Global Espor Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Global Espor Oyunları, ilk günü panel ve etkinliklerle geride bıraktı. Finallerin bugün başlayacağı organizasyonun ana sponsoru ise BtcTurk oldu. Türk sporunun özellikle de esporun en büyük paydaşlarından biri olduklarını söyleyen BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, “Böylesine kapsamlı bir global etkinliğe destek vermekten dolayı çok mutluyuz” dedi.

Geçtiğimiz yıl Singapur’da düzenlenen ve dünyanın en iyi uluslararası espor takımlarının karşılaşmasına sahne olan Global Espor Oyunları’nın ikincisi dün çeşitli panel ve etkinliklerle başladı. Türk Milli Espor takımları ve oyuncularının da katılacağı organizasyon bugün yarı final, 17 Aralık Cumartesi günü de final müsabakaları ile sona erecek.

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Etkinliğin ilk gününde Global Espor Federasyonu Başkanı Chris Chan, BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, Japonya Espor Federasyonu Başkanı Hideki Okamura, Suudi Arabistan Espor Federayonu Başkanı Prens Faisal bin Bandar bin Sultan Al Saud, İngiliz Espor Birliği CEO’su Chester King, UNESCO Spor ve Gençlik Bölüm Başkanı Philipp Müller-Wirth, BOOM Digital Medya Kurucusu Ming Wei Ng gibi espor, spor, teknoloji ve iş dünyasından birçok ismin katıldığı paneller düzenlendi.

60 ÜLKEDEN 300’ÜN ÜZERİNDE ESPOR OYUNCUSU İSTANBUL’DA

Dünyanın en başarılı espor takımları ve espor oyuncularının buluşacağı finallerde, Dota 2, PUBG Mobile, eFootball ve Street Fighter v Final Edition oyunları yer alacak. Hilton İstanbul Bomonti Otel’de gerçekleştirilecek finallerde 60 farklı ülkeden 300’ün üzerinde espor oyuncusu şampiyonluk için mücadele verecek.

“ESPOR ALANINDAKİ YATIRIMLARIMIZI ARTIRARAK DEVAM ETTİRİYORUZ”

Türk sporunun en önemli paydaşlarından biri olduklarını söyleyen BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, “Biz gençlerin yanında birçok farklı alanda durmaya çalışıyoruz. Önce Türk Milli Takımları ile başladı sonra Voleybol Takımı ile sponsorluğumuzu genişlettik. Ardından eMilli Takımlar’ın sponsoru olduk. Espor alanındaki yatırımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Bunu da spesifik bir takımı ya da oyunu değil de böyle organizasyonları destekleyerek herkesin bir araya geldiği özellikle gelecekte Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edebilecek bir alana dönüştürmeyi istiyoruz. Bu nedenle 2022 yılında ciddi yatırımlar yaptık. Ligler oluşturduk, turnuvaları destekledik. Bir yandan da sosyal medyada ilgililerine ulaşması için yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla bu etkinlikte de bulunmaktan ve desteklemekten son derece mutluyuz” dedi.

Güneri, “Dünyanın farklı yerlerinden gelen insanı bir arada görmek mutluluk verici. Türkiye yüzyıllardır hem doğu ve batıyı hem de farklı kültürleri bir araya getiren özellikle İstanbul çok farklı dinamiği olan bir şehir. Dolayısıyla globalde espor alanında bu kadar bilinirliği olan bir etkinliğin İstanbul’da yapılması bizim için ayrı bir mutluluktur. BtcTurk olarak da desteklemekten de mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

“2023’TE SEKTÖRDE İYİ GÜNLER GÖRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM”

2022 yılını değerlendirip gelecek yıla ilişkin öngörülerini de paylaşan Güneri, “2022 yılı aslında fiyatların çok hızlı geri çekildiği bazı risklerin daha net bir şekilde ortaya çıktığı bir dönem oldu. Sektör içinde işlerin bir miktar azalmasına rağmen geleceğe ilişkin yatırım yapmak için de güzel bir fırsat sundu. Biz bu yılı gelecekte sunacağımız hizmet ve ürünlere odaklanarak geçirdik. Yeni gireceğimiz finansal hizmetler alanına yatırım yaparak değerlendirmeyi tercih ettik. Böyle zorlu bir ortamda ekiplerimizi büyütmeye, markamıza yatırım yapmaya devam ettik. O yüzden 2023 ve sonrasında hem bizim sunacağımız hizmetlerle hem de sektör içinde daha zayıf oyuncuların elenmesiyle güçlülerin devam ettiği ekosistemde daha iyi günleri göreceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.