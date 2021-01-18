(Ek fotoğraflarla geniş haber) Kağıthane’de kayıp düşen kişiye otomobil çarptı; feci kaza kamerada

Özgür EREN İSTANBUL (DHA)- KAĞITHANE’de buzlanan yolda düşen kişiye, kayan otomobil çarptı. Yaralı kişiyi almaya gelen ambulans da kaza yapınca yaralı başka ambulans ile hastaneye götürüldü. Kaza anları ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Örnektepe Mahallesi’nde bir cadde üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Ayhan Cankaya buzlanan karlı yolda yürüdüğü sırada ayağı kayıp yere düştü. O sırada Cankaya’nın arkasından kayarak gelen otomobil, yere düşen kişiye çarpıp daha sonra duvara çarparak durabildi. Bu kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayı gören çevredekiler hemen Ayhan Cankaya’nın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Caddenin dik yokuş ve yolların buzlu olması nedeniyle yaralıyı almaya gelen ambulans da kayarak duvara çarpıp kaza yaptı. Olay yerine başka bir ambulans sevk edildi. O ambulans da caddeye giremeyince yaralı sedye ile ambulansın yanına taşındı.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan Ayhan Cankaya’nın bacağında ve belinde yaraların olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.

Caddede esnaflık yapan Akif İlhan ” Yukarıdan gelen otomobil çocuğa çarptı. Onu almaya gelen ambulansta kaza yaptı. Diğer ambulansta çıkamadı yaralıyı aşağıya taşıdık. Belinde ve ayağından yaralanmıştı. Ayağında kanama vardı. Belini oynatamıyordu” diye konuştu.

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