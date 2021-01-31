Ana Sayfa Güncel Haberler Ek Fotoğraflar // Zeytinburnu’nda kıyıya vuran gemide çalışmalar devam ediyor
Kolu yanan çocuğu, karla kapalı yolda sırtta taşıdılar
Sayım ÖZMEN/SASON(Batman), (DHA)- BATMAN'ın Sason ilçesinde kardan yolu kapanan mezrada kolu yanan Mehmet Ali Baran (5), 4 kilometre boyunca annesi ve ambulans şoförünün sırtında taşınarak...
Güvenlik görevlisinin hasta yakınları tarafından dövüldüğü anlar kamerada
Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’daki özel bir hastanede güvenlik görevlisi olan İbrahim Sezer, ameliyat sonrası servise alınan hastayı ziyarete gelen yakınlarına koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarıda bulununca...
2012 Model BMW 525D icradan satılacak
Keçiborlu İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2012 Model BMW 525D X-DRİVE marka araç satışa sunuldu.
Adıyaman’da 116 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Selim SONKAYA- Mustafa ÖNDOĞAN- Murat KURT/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 116 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezi ve ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar...