Ek fotoğraflar // Zeynep Kamil Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye edildi

Red Bull M.E.O. İstanbul'u dijital arenaya taşıyor. 28 ülkenin en başarılı mobil oyuncuları, İstanbul’un simülasyon hale getirilmiş tarihi noktalarında oyun heyecanını bire bir yaşayacak. 13 güne yayılacak bu festival tadındaki etkinliğin gerçekleşeceği İstanbul’un simülasyonunda, Haydarpaşa Garı, Ortaköy, Galata Kulesi, dünyanın en eski ticaret merkezlerinden olan Kapalıçarşı, Sultanahmet Meydanı da hem oyuncular hem de izleyiciler tarafından evlerinin konforunda gezilebilecek.