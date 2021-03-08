Ek fotoğraflar // Zeynep Kamil Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye edildi

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İstanbul turizmin başkenti oluyor
Red Bull M.E.O. İstanbul'u dijital arenaya taşıyor. 28 ülkenin en başarılı mobil oyuncuları, İstanbul’un simülasyon hale getirilmiş tarihi noktalarında oyun heyecanını bire bir yaşayacak. 13 güne yayılacak bu festival tadındaki etkinliğin gerçekleşeceği İstanbul’un simülasyonunda, Haydarpaşa Garı, Ortaköy, Galata Kulesi, dünyanın en eski ticaret merkezlerinden olan Kapalıçarşı, Sultanahmet Meydanı da hem oyuncular hem de izleyiciler tarafından evlerinin konforunda gezilebilecek.
Mesleklerini duyan korkuyor, ama bu kadınlar işini severek yapıyor
Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Uncalı Kent Mezarlığı'nda görev yapan 11 kadın gassal (ölü yıkayıcı), yılda 10 bine yakın cenaze yıkayıp, temizleyerek kefenliyor....
Dilenciler bozuk paraları ekmek arasına gizlemiş
Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da zabıta ekiplerinin yakaladığı dilenciler bozuk paraları ekmek arasına sakladığı belirlendi. Paralara el konulurken, dilencilere idari para cezası uygulandı. Kentte zabıta ekipleri şikayet üzerine...
Bakan Koca, illerin haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı
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