(Ek fotoğraflar yeniden) – Güzel havayı gören Eminönü ve Galata Köprüsü’ne akın etti

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde eski eşya meraklıları, salonda düzenledikleri antika mezadını pandemi sürecinde internet üzerinden gerçekleştiriyor. Burhaniye’de iki yıldan beri farklı ortamlarda bir...