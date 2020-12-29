(Ek fotoğraflar yeniden) – Güzel havayı gören Eminönü ve Galata Köprüsü’ne akın etti

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Antika meraklıları pandemi sürecinde internet üzerinden mezat yapıyor
Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde eski eşya meraklıları, salonda düzenledikleri antika mezadını pandemi sürecinde internet üzerinden gerçekleştiriyor. Burhaniye’de iki yıldan beri farklı ortamlarda bir...
Bakan Koca: İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi
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Denizli’de kumar oynarken yakalanan 38 kişiye, 81 bin TL ceza
Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ve Çivril ilçelerinde, 3 farklı adreste kumar oynarken yakalanan 38 kişiye toplam 81 bin 25 lira para...
Almanya’da polisin şiddet uyguladığı başörtülü kadın Alman çıktı
İskender GÜNGÖR/KÖLN, (DHA) - Almanya’nın Wuppertal kentinde polisin maske takmadığı gerekçesiyle sert müdahalede bulunduğu kadının Mısır uyruklu kişiyle evlenen ve daha sonra da Müslümanlığı seçen Alman vatandaşı...