(Ek fotoğraflar) – Vaniköy Camii’nde yangın

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Deprem bizim gerçeğimiz. Gelin deprem dönüşümünü tamamlamış bir İzmir'e, geleceğine güvenle bakan bir Türkiye'ye ulaşalım. Çocuklarımız...