Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar//Ümraniye’de dehşet anları: Kaza yapan araçla park halindeki otomobilin arasında kaldı
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Sakarya’da 7 evde yaşayan 33 kişi karantinaya alındı
Ramiz Kaan OKTAR/GEYVE (Sakarya),(DHA) – SAKARYA’nın Geyve ilçesinde, koronavirüs testleri pozitif çıkan 14 kişi ile temaslısı 33 kişinin yaşadığı 7 ev karantinaya alındı. Orhaniye Mahallesi Çakır Sokak’ta iddiaya göre akraba...
Koronavirüsü yenen anestezi teknikeri: 10 gün, 10 yıl gibi geldi
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli anestezi teknikeri Hürcan Tanrıverdi (37), koronavirüse yakalandığı dönemde yaşadıklarını anlattı. Hastanede...
Ümitcan Uygun’a ‘uyuşturucuya özendirmek’ten 10 yıl hapis talebi
Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)- ANKARA'da, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun ile Fadime Büşra G. hakkında 'uyuşturucu kullanımını...
NASA’dan teşekkür mektubu alan ‘Diyarbakır’ın astronomu’ yaşamını yitirdi
Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da yaşayan ve astronomiye olan merakıyla 27 yıl boyunca teleskobu ile yaptığı gözlemleri TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi ve NASA ile paylaşıp, teşekkür mektubu alan...