Ek fotoğraflar//Ümraniye’de dehşet anları: Kaza yapan araçla park halindeki otomobilin arasında kaldı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da yaşayan ve astronomiye olan merakıyla 27 yıl boyunca teleskobu ile yaptığı gözlemleri TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi ve NASA ile paylaşıp, teşekkür mektubu alan...