(Ek fotoğraflar) – Turgut Özal’ın doktoru Cengiz Aslan son yolculuğuna uğurlandı

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)- TÜRKİYE'ye geçen hafta yurt dışından gelen ve bulaştırıcılığının yüksek olması…
Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, domuz avlamaya çıkan…
İSTANBUL, (DHA) - Beyoğlu’nda turistlerin en çok ziyaret ettiği caddelerden birisi olan Büyük Hendek Caddesi…
İsrail, (DHA)- İsrail'de bir din okulunun başkanı olan Haham Meshulam Dovid Soloveitchik, koronavirüs nedeniyle hayatını…
Oğuzhan KILIÇ /KÜTAHYA (DHA)- KÜTAHYA’da jandarma ekiplerince arama yapılan köy evinde çok sayıda tabanca ve…
SİVAS,(DHA) - SİVAS Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, uzaktan eğitim alan ve e-okul sistemi üzerinden dijital…