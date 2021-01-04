Ek fotoğraflar // Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

2020 Yılı iyisiyle kötüsüyle, gündemdeki öyküsüsüyle kadınların yılı oldu.İş aleminde girişimci kadınlar başarıdan başarıya koşarken, kadın kooperatifleri hem köylerini ihya etti, hem de kooperatifciliğin nasıl yapılacağını öğretti.Tarımda kadın eli mahsulün bereketini artırdı.Eğer kentlerin bir cinsiyeti olsaydı İzmir’e ‘’Kadın Şehir’’ unvanı yakışırdı.