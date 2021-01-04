Ek fotoğraflar // Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

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İzmir’de 2020 kadınlarındı 2021’de kadınların olacak
2020 Yılı iyisiyle kötüsüyle, gündemdeki öyküsüsüyle kadınların yılı oldu.İş aleminde girişimci kadınlar başarıdan başarıya koşarken, kadın kooperatifleri hem köylerini ihya etti, hem de kooperatifciliğin nasıl yapılacağını öğretti.Tarımda kadın eli mahsulün bereketini artırdı.Eğer kentlerin bir cinsiyeti olsaydı İzmir’e ‘’Kadın Şehir’’ unvanı yakışırdı.
Kahveye kumar baskını için gelen polisi görünce saklandıkları iş yerinde yakalandılar
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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de polisin yol kontrol noktasında 'şüphe' üzerine durdurduğu otomobilde, İçişleri Bakanlığı'nın 'Uluslarası güvenlik açısından sakıncalı' gördüğü Suriyeli İ.E.A., yakalandı. Ağabeyinin...
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