Ek fotoğraflar // Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

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Elazığ’da protokolden güvenlik güçlerine baklava, yeni doğan bebeklere altın
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Tutanaktaki tarih ve saatte iş yerinde olduğunu kanıtlayınca park yasağı cezası...
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Bursa’da sahte içki operasyonu
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Muammer İRTEM- Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)- BURSA’da hatalı park nedeniyle otomobili otoparka çekilen kadın sürücü, polislere hakaret edip, otomobiline binerek kaçmaya çalıştı. O anlar cep...