Ek fotoğraflar // Tarihi Vaniköy Camii’nde yangın

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Ermenek, Türkiye’nin ‘wingsuit’ merkezi oluyor
Ali Rıza ETCİ/ERMENEK(Karaman) (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesi, Wingsuit (havadaki düşüş hızını yavaşlatan özel kıyafetle atlayış) sporunun merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Daha önce Türk sporcuların atlayış...
Ankara’da çocuğun telefonunu gasbeden şüpheli, tutuklandı
Ankara'da, takip ettiği B.K.'yi (14) ara sokakta döverek telefonunu gasbeden K.K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. K.K.K.'nin B.K'yi takip edip darbetme anları kameralara da yansıdı.
Baygın halde bulunan sokak kedisi, çürük dişi nedeniyle yemek yiyememiş
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde baygın halde bulunan sokak kedisinin, çürük dişinden dolayı yemek yiyemediği, bu nedenle baygın düştüğü ortaya çıktı. Çürük...
HDP önündeki eylemde 436’ncı gün
Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 157 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 436'ncı günde de...