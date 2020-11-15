Ek fotoğraflar // Tarihi Vaniköy Camii’nde yangın

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Otomobilin ineğe çarpma anı kamerada
Yasin KIRAS/İMRANLI (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı inek, savrulduğu yerden kalkıp, bölgeden uzaklaştı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza,...
Üsküdar’da iki ATM’ye yerleştirilmiş aparat bulundu
Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR'da dün sabah saatlerinde ATM'de hijyen amaçlı temizlik yapan görevli, iki farklı ATM'ye yerleştirilmiş bilgi kopyalama aparatlarını fark etti. Polis aparatları incelemek...
Rus askerleri, Dağlık Karabağ’a konuşlandırılıyor
Azerbaycan, (DHA)- Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşması sonrası Rus barış gücü askerlerinin Karabağ'da konuşlanmasına başlandı. Rusya bölgede sadece Rus barış gücü askeri...
“Büyük indirim” hareketliliği başladı, Ağaoğlu uyarılarda bulundu
Burçak BOZKUŞ - Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL (DHA) TÜRKİYE'yi de saran büyük indirimlerin yapıldığı çılgın alışveriş kampanyalarıyla ilgili Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu...