Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar//Sokağa çıkma yasağında meydanlar sessizliğe büründü, yollar boş kaldı
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