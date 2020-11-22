Ek fotoğraflar//Sokağa çıkma yasağında meydanlar sessizliğe büründü, yollar boş kaldı

Hasan YILDIRIM - Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)- JANDARMA ekipleri, yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri uyuşturucu maddeleri torbacılara dağıtan çeteye operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 'Kral' diye bilinen...