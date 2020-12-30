Ek Fotoğraflar // Şişli’de hemşireyi bıçakla rehin aldı

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA)- ŞİŞLİ'de 2 patenli çocuğun motosiklete tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk ile Küçükçekmece'de 4 çocuğun otobüsün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli...