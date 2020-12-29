Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar // Savunma Sanayii Başkanı Demir İTÜ’nün yıl sonu toplantısına katıldı
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