Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar// Sancaktepe’de yangın çıkan minibüsteki patlamalar paniğe neden oldu
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