Ek fotoğraflar // Sancaktepe’de kuyumcuda silahlı soygun

Cemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)- EGE Denizi’nde, İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından bir dernek tarafından Aydın'da toplanan yardımlar arasından çıkan "Merhaba, eğer bu kalemlik...
ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, İzmir depremi üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici 83 paylaşım ile ilgili 66 kişinin tespit edilip, 30'unun gözaltına alındığını, bunlardan...
İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te polis ekiplerince bir depoya düzenlenen baskında 540 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...