Ek fotoğraflar // Riva’da sürüklenen geminin havadan fotoğrafları

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(FOTOĞRAFLAR) // RİVA AÇIKLARINDA KARAYA OTURAN GEMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

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