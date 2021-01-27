Ek fotoğraflar// Riva açıklarında gemi karaya oturdu

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Kahramanmaraş’ta 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında uyuşturucu satıcılarının...
Yaşar, “Uğur Mumcu, önümüzü aydınlatmaya devam ediyor”
Bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Gazeteci- Yazar Uğur Mumcu, saldırının gerçekleştirildiği Ankara’daki evinin önünde düzenlenen törenle anıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Mumcu Ailesi’ni ziyaret eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Faili Meçhuller Anıtı'na ve Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana da karanfil bıraktı.
80 yaş üstüne koronavirüs aşısı
Pelin ÜZEK KILIÇ-Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 80 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 80 yaş üstü vatandaşların sağlık...
Manisa’da bir mahalle karantina altına alındı
Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında çok sayıda temaslı kişinin olduğu gerekçesiyle karantinaya alındı. Akhisar'ın Arabacıbozköy Mahallesi görülen koronavirüs...