Ek fotoğraflar// Riva açıklarında gemi karaya oturdu

Bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Gazeteci- Yazar Uğur Mumcu, saldırının gerçekleştirildiği Ankara’daki evinin önünde düzenlenen törenle anıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Mumcu Ailesi’ni ziyaret eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Faili Meçhuller Anıtı'na ve Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana da karanfil bıraktı.