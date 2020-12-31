Ek fotoğraflar // Pınar Gültekin’in babası: CHP milletvekili Süleyman Girgin davadan vazgeçmemi istedi

Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar // Pınar Gültekin’in babası: CHP milletvekili Süleyman Girgin davadan vazgeçmemi...
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Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde yaşayan Rum vatandaşlar, Panayia Rum Ortodoks Kilisesi'nde noel ayini düzenledi. Gökçeada merkezdeki tarihi Panayia Rum Ortodoks Kilisesi'nde Rum vatandaşlar, noel ayini düzenledi. Metropolit Kyrillos...
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