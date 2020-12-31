Ek fotoğraflar // Pınar Gültekin’in babası: CHP milletvekili Süleyman Girgin davadan vazgeçmemi istedi

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS/2) için bazı kamu kurum ve kuruluşlarının...