Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar // Öldürülen suç örgütü liderinin mezarı başında cinayet
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TIR’ın lastikleri yandı
Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Arifiye ilçesinde, TIR’ın dorsesinin lastikleri tutuştu. Sürücü, çekici ile dorseyi ayırırken, itfaiye yangını büyümeden söndürdü. Arifiye ilçesi D-650...
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