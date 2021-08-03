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Ana Sayfa Güncel Haberler (ek fotoğraflar) ‘Müze Gazhane’den ‘Kente Doğru’ bir sergi
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İzmir’de orman yangını
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Son orman yangınları ile ortaya çıkan korkunç derecede vahim tablo cumhuriyetimizin köklü kurumlarına düşmanlık besleyen AKP zihniyetinin eseridir.