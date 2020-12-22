Ek fotoğraflar//Maltepe’de özel hastanede yangın

Sağlığı tehdit eden akciğer sorunlarından birinin akciğerde su toplanması durumu olduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Taner Has, “Nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı, ateş, eforla çabuk yorulma ve balgam çıkarma bu hastalığın önemli belirtilerindendir. Bunlar, su toplamasına işaret edebilir” dedi.