Ek fotoğraflar//Maltepe’de özel hastanede yangın

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Muhammed Salih BÜYÜKÜSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA’da platonik aşk yaşadığı komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) öldürüp, anneleri Hacer Sarı'yı (51) ağır...
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Sağlığı tehdit eden akciğer sorunlarından birinin akciğerde su toplanması durumu olduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Taner Has, “Nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı, ateş, eforla çabuk yorulma ve balgam çıkarma bu hastalığın önemli belirtilerindendir. Bunlar, su toplamasına işaret edebilir” dedi.
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Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır 130 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar...
Lojistik firması, ağır vasıta kiralama şirketiyle filosunu gençleştiriyor
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