Ek fotoğraflar // Maltepe’de özel hastanede yangın

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Bitlis’te, teröristlerin tuzakladığı roketatar ve anti personel mayını ele geçirildi
Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)- BİTLİS kırsalında, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin üzerini ağaç yaprakları ile kapattığı tuzaklanmaya hazır roketatar ve anti personel...
Gaziantep’te 5 aylık çalışmayla tahinli baklava yapıldı
Mustafa KANLI- Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, bir işletme 5 ay süren çalışmanın ardından tahinli baklava yaptı. Baklava ustası Onur İbili, kaymağın üzerine eklenen tahinle...
UNICEF, tarihinde ilk kez İngiltere’deki çocuklara yardım edecek
İngiltere, (DHA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle tarihinde ilk kez İngiltere'de beslenme güçlüğü çeken çocuklara yardım edecek. UNICEF, koronavirüsün...
Acımadı ki acımadı ki…
İktidarın Amerikan CAATSA yaptırımları sonrasında verdiği ilk tepki bana usta oyuncu Mehmet Ali Erbil'in Bizans İmparatoru’nu canlandırdığı Kahpe Bizans filminde aldığı kılıç darbelerinin her birini yedikten sonraki eşsiz repliğini hatırlattı.