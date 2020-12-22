Ek fotoğraflar//Maltepe’de özel hastanede yangın

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)-TUNCELİ'de doğaseverler, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için 2100 rakımlı Düzgün Baba Dağı'na yem taşıdı. Elazığ’dan kente gelen...
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Bozulan maden sahalarına 10 milyon ağaç
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