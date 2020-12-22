Ek fotoğraflar//Maltepe’de özel hastanede yangın

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yürüyüş yapmak için dağlık alana çıkan ve kaybolan Hüseyin Acar (28), JAK ve AFAD ekiplerince yaklaşık 7 saat süren çalışmayla kurtarıldı. Olay, saat...