Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar//Maltepe’de özel hastanede yangın
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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yürüyüş yapmak için dağlık alana çıkan ve kaybolan Hüseyin Acar (28), JAK ve AFAD ekiplerince yaklaşık 7 saat süren çalışmayla kurtarıldı. Olay, saat...
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Gaziantep’teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11’e yükseldi (3)
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