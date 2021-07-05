- Reklam -
Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar//Küçükçekmece’de metrobüs kazası; yaralılar var
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
İzmir’de kumar baskınında 111 kişiye 533 bin lira para cezası
Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen kumar operasyonunda 111 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten 533 bin 336...
Sapanca’da kamyon ile taksi çarpıştı: 6 yaralı
İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, kamyon ile taksinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra TEM yolu Sapanca geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Sinan Kaya yönetimindeki...
Gençlerbirliği sezonu açtı
Nesrin AYDIN YALDIZ / ANKARA, (DHA) - TFF 1’inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde yeni teknik direktör Metin Diyadin...
Salihli’de uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 17 gözaltı
Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sabaha karşı 18 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı. İl...