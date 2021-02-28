Ek fotoğraflar // Kısıtlamaya rağmen Bağcılar’da yoğunluk

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İETT otobüsünden ” su saati” alarmı
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da bindiği İETT otobüsünde yolcuların dikkatini çekince ihbar üzerine polise ihbar edilen kişinin spor çantasında su saatleri çıktı. Cihangir Mahallesi'nden hareket eden...
Elazığ’da dinlenme tesisi kundaklandı
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Sugözü köyündeki dinlenme tesisi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Can kaybının olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, dün gece...
İzmir’de kumar oynayan 2 si kadın 13 kişiye 62 bin 465...
Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kumar oynadıkları, sosyal mesafe kuralını ihlal edip, kapalı alanda tütün mamulleri tükettikleri belirlenen 2'si...
Polis Arama Kurtarma ekipleri, göreve hazır
Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire ve Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde afetlerde can kurtarmak için kurulan Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, 8 haftalık...