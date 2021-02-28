Ek fotoğraflar // Kısıtlamaya rağmen Bağcılar’da yoğunluk

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Sugözü köyündeki dinlenme tesisi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Can kaybının olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, dün gece...