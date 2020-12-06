Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar //Kısıtlamanın ikinci gününde meydanlar ve yollar boş kaldı
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı...
KINAMA MESAJLARI YAYINLANDI Bursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Süleyman Satılmış ve 2 arkadaşının, kimlik sorgulaması yapan mahalle bekçilerine mukavemet edip, kendilerini görüntüleyen iki DHA...
Ankara’da 2 bin 23 litre etil alkol ele geçirildi
Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polisin düzenlendiği operasyonda, çok sayıda cinsel uyarıcı ürün, kaçak tütün ve etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet...
Uygulamada durdurulan otomobilden uyuşturucu ve kurusıkı tabanca çıktı
Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, polisin uygulaması sırasında durdurulup arama yapılan otomobilde uyuşturucu madde ve kurusıkı tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla...
Çorlu’da polis, kısıtlama denetimi yaptı
Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri denetimlerde bulundu. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00’den itibaren ...