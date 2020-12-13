Ek fotoğraflar // Kısıtlama nedeniyle meydanlar ve yollar boş kaldı

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Beşiktaş’ta toplu taşıma araçlarında denetim
Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA) Koronavirüs tedbirleri kapsamında .Beşiktaş'ta toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak denetlendi.Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda otobüs ve minibüsleri tek...
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